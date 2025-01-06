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Квартира, дом, дача

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Деньги потрачены, а получилось так себе...15 деталей, которые портят ваш ремонт

Деньги потрачены, а получилось так себе...15 деталей, которые портят ваш ремонт

Закончили ремонт квартиры, но картинки, как в журналах не получилось? Почему так происходит? Дизайнер рассказала, что визуально удешевляет интерьер: какие детали не стоит добавлять в свою квартиру, чтобы не тратить зря деньги.

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