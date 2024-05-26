Мария Захарова назвала слова Байдена о США как единственной в мире сверхдержаве «кринжем года»

Официальный представитель МИД России прокомментировала выступление американского президента.Официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова отреагировала на выступление президента США Джо Байдена, в котором он не поскупился на лестные эпитеты в адрес своей страны.
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