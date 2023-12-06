Голливудские актеры добились ратификации контракта со студиями

ГОЛЛИВУД, 6 декабря, ФедералПресс. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта со студиями Голливуда после того, как актеры устроили забастовку.
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