Александр Новиков назвал сроки перехода к новому дизайн-коду

Глава города дал предпринимателям отсрочку для приведения в порядок фасадов и вывесок Предприниматели Смоленска получат отсрочку на 6 месяцев для приведения своих организаций к новому городскому дизайн-коду.
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