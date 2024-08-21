В Курской области незаконно побывал еще один западный журналист

Французский журналист Пьер Алонсо, работающий в газете Croix (включен в список СМИ, подвергнувшимся ограничениям на вещание и доступ в интернете на территории РФ), оказался в числе западных репортеров, незаконно посетивших Курскую область России.
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