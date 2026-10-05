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Мартин Брандл о борьбе за титул: «Интуиция подсказывает мне, что «Мерседес» предпочел бы победу Антонелли»

Бывший пилот «Формулы-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что в « Мерседесе » уже определились с собственным фаворитом в борьбе за титул.

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