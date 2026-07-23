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Всё о разводах

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Степени тяжести флирта

Как определить степень флирта? Какие критерии? Флирт бывает легким, средним и тяжелым. В некоторых ситуациях, когда свободные люди познакомились в компании, на досуге, степень флирта почти не имеет значения, имеет значение обмен конкретными шагами.

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