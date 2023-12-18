«Впереди самый страшный год войны. Мобилизация не минует никого» – гранатомётчик ВСУ 

Украинцы, которые не хотят идти в ВСУ, дождутся, что «придёт Путин и мобилизует их в армию РФ». Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».