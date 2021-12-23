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Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

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