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Царьград

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Власти Новосибирской области не будут добавлять электрички до станции Крахаль

Власти Новосибирской области не будут добавлять электрички до станции Крахаль

Министерство транспорта Новосибирской области сочло нецелесообразным вводить дополнительные электрички до станции Крахаль, обосновав это достаточностью действующего расписания в часы пик, несмотря на интервалы между поездами от двух до пяти с половиной часов.

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