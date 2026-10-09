Власти Новосибирской области не будут добавлять электрички до станции Крахаль

Министерство транспорта Новосибирской области сочло нецелесообразным вводить дополнительные электрички до станции Крахаль, обосновав это достаточностью действующего расписания в часы пик, несмотря на интервалы между поездами от двух до пяти с половиной часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
- В Самарской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым