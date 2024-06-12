Суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России

Примерная сумма коррупционной сделки — 16,5 миллиардов рублей.Два следователя Следкома России, Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко, обвиняются в совершении нескольких коррупционных правонарушений, а именно: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств.
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