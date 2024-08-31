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Оборона в Донбассе прорвана: Русские освободили Карловку и Константиновку. Помощи от Польши не будет. Прицел на Херсон – Горячая сводка СВО

Оборона в Донбассе прорвана: Русские освободили Карловку и Константиновку. Помощи от Польши не будет. Прицел на Херсон – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD Russia5,2K прочтений Сегодня Русские войска полностью используют преимущество в Донбассе, полученное после переброски боеспособных подразделений ВСУ на север.

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