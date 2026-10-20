“The Democratic Governors Association announced Tuesday it is investing half a million dollars to flip the governor’s mansion in Oklahoma — a state the president won by 34 points in 2024,” Politico reports.
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