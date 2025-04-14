Кабмин разработал энергетическую стратегию страны до 2050 года

Документом расширен горизонт планирования и учтены существующие вызовы. Реализация стратегии позволит нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению и транспорту соответствовать мировым изменениям.
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