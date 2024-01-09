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Украина хоронит последних пилотов своих ВВС

Украина хоронит последних пилотов своих ВВС

В разных областях Украины накануне прошли похороны сразу трех пилотов ВВС страны, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Так уж и последних ? Не надо заниматься шапкозакидательством .
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