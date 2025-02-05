Стала известна дата прощания с молодым брянским бойцом СВО Андреем Китониным

Нашего земляка призвали по частичной мобилизации. Служил брянец в звании гвардии ефрейтора.Ранее мы сообщали, что в зоне СВО смертельное ранение получил брянский боец Андрей Китонин из брянского Новозыбкова.
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