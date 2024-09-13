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Набиуллина назвала плюсы отмены льготной ипотеки

Набиуллина назвала плюсы отмены льготной ипотеки

Адресные льготные программы сделают рынок ипотеки более сбалансированным, считает глава Банка России Завершение массовой льготной программы приведет к сбалансированному росту рынка ипотеки и не будет приводить к такому росту цен на жилье, который наблюдался в последнее время.

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