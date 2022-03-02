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Американский полковник: это мы заставляем украинцев бессмысленно умирать

Дуглас Макгрегор - полковник армии США в отставке, который был послом США в Германии во время президентства Трампа, в интервью ТК Fox News  высказал мнение, что для прекращения конфликта на Украине нужно всего лишь дать ей нейтральный статус.

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