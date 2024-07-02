Сбер и ВТБ снова подняли ставки по ипотеке: брать ли сейчас кредит

Крупнейшие российские банки вновь подняли ставки по ипотеке — такой уровень при текущих ценах на недвижимость фактически является для заемщиков запретительным, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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