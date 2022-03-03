Следственными органами СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Бывший заместитель председателя комитета государственного строительного надзора Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере и халатности
- Региональные управления СК России продолжают оказывать помощь гражданам, прибывшим из ЛНР и ДНР
- Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей
Свежие комментарии