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Бывший заместитель председателя комитета государственного строительного надзора Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере и халатности

Бывший заместитель председателя комитета государственного строительного надзора Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере и халатности

Следственными органами СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

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