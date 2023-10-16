В Конгрессе назвали позором поддержку США военного преступления против палестинцев

Палестинское население в Газе испытывает «коллективное наказание» в ходе конфликта в Израиле, что является военным преступлением, происходящим при поддержке правительства США, заявила в понедельник член палаты представителей от Демократической партии Кори Буш.
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