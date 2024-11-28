Бавлинцам предложили работать на заводе КАМАЗ

Татарстанцам, которые трудятся вахтовым методом, предлагают альтернативу недалеко от родного дома. Сегодня в Бавлинском районе, именно оттуда многие ездят зарабатывать в другие регионы, прошла встреча жителей с представителями завода «КАМАЗ».