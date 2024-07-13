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В России уже в этом году численность населения достигнет своего пика

В России уже в этом году численность населения достигнет своего пика

Согласно прогнозу департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, численность населения Земли в течение следующих 60 лет увеличится на 2 млрд, достигнув пика в 10,3 млрд человек к середине 2080-х годов.

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