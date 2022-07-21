Почти 60% поляков считают, что страна движется в неверном направлении

Большинство жителей Польши недовольны текущим курсом правительства государства, передает Polsat. Согласно опросу агентства CBOS, 58% поляков заявил, что страна движется в неправильном направлении, противоположную оценку дали лишь 27% респондентов.
Большинство жителей Польши недовольны текущим курсом правительства государства, передает Polsat. Согласно опросу агентства CBOS, 58% поляков заявил, что страна движется в неправильном направлении, противоположную оценку дали лишь 27% респондентов.
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