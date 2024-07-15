Останутся на перроне даже с билетом – в вагон не пустят: хитрая ловушка для пассажиров от РЖД Евгения КомароваВ мире железнодорожных перевозок существует целый набор правил, соблюдение которых обязательно для всех пассажиров.
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