НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

256 подписчиков

Останутся на перроне даже с билетом – в вагон не пустят: хитрая ловушка для пассажиров от РЖД

Останутся на перроне даже с билетом – в вагон не пустят: хитрая ловушка для пассажиров от РЖД

Останутся на перроне даже с билетом – в вагон не пустят: хитрая ловушка для пассажиров от РЖД Евгения КомароваВ мире железнодорожных перевозок существует целый набор правил, соблюдение которых обязательно для всех пассажиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Автор,при чем тут &quot;ловушка&quot; ,да еще и хитрая? Выучи русский язык,не пиши чушь.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх