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Дмитриева в переговорщики попросили американцы, потому что боятся Лаврова 

Дмитриева в переговорщики попросили американцы, потому что боятся Лаврова 

Роль министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по отношению к главе РФПИ Кириллу Дмитриеву, участвующему в переговорах с США, гораздо серьезнее, чем роль госсекретаря Марко Рубио по отношению к аналогичной фигуре с американской стороны спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу.

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