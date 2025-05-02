Дмитриева в переговорщики попросили американцы, потому что боятся Лаврова 

Роль министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по отношению к главе РФПИ Кириллу Дмитриеву, участвующему в переговорах с США, гораздо серьезнее, чем роль госсекретаря Марко Рубио по отношению к аналогичной фигуре с американской стороны спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу.