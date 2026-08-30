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«Детализируй»: психолог рассказал, как приучить себя любить свое тело

«Детализируй»: психолог рассказал, как приучить себя любить свое тело

Как научиться любить себя таким, как есть? Во времена, когда из каждого утюга транслируются стандарты красоты, соответствовать которым в реальной жизни сложно, а то и невозможно, эта проблема становится особенно актуальной .

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