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Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пришли в гости к Евгению Малкину на ужин. Игроки «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли в гости к форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.

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