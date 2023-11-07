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Ликсутов: Лианозово станет удобнее и комфортнее для пассажиров

Ликсутов: Лианозово станет удобнее и комфортнее для пассажиров

Для пассажиров D1 Лианозово стала первой пересадочной станцией на пути в Москву, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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