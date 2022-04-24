Что делать если бросила девушка которую любишь? Мнение психолога

Отношения всегда переживают разные стадии, переход между которыми иногда очень болезненный. Но хуже всего, когда партнер начинает двигаться в противоположном направлении, расставание фактически ещё не произошло, но вещи собраны, чемодан уехал к маме, а сама девушка сообщает о разрыве.