Почему на Западе не стелют одинаковый пол по всей квартире: логика зонирования и комфорта

Когда я впервые оказалась в обычном канадском доме, меня поразило не количество комнат и не высота потолков, а то, насколько по-разному ощущается пол под ногами в разных частях одного и того же жилья.
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