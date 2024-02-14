Матвиенко посетит предприятия и социальные учреждения Норильска

ЮВ

Юрий Во

Ей уже 75 лет. Ходит с большим трудом. На одной из таких поездок прямо по телевизору показали, как ее под руки вели двое мужиков. Видно было, что ей тяжело идти. Ну зачем ей эти поездки и посещения ? Реально - не надо позориться перед всем миром и перед нашими гражданами. У нас и так достаточно престарелых в Кремле. Пусть уж идет отдыхает на пенсию. Заслужила.