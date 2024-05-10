Безопасность в праздничные дни: к чему призывают спасатели

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) предупреждает население о необходимости соблюдения основных мер по предотвращению пожаров и рискованных ситуаций во время Радоницы Специалисты ГИЧС призывают население соблюдать правила противопожарной безопасности при проведении санитарных мероприятий на территории кладбищ перед празднованием Радоницы, сообщает Noi.