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Царьград

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Йошка Фишер предсказал упразднение НАТО как альянса безопасности

Йошка Фишер предсказал упразднение НАТО как альянса безопасности

Бывший министр Германии Йошка Фишер предсказал, что НАТО может прекратить существование как трансатлантический альянс.

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