Такер Карлсон: информационный вакуум по ситуации на Украине доведёт мир до ядерной войны

«Люди буквально понятия не имеют о происходящем. Три дня назад я был на званом ужине в Великобритании — снова с умными, много повидавшими людьми, очень хорошо образованными — они ничего не знали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Цена вседозволенн...
- «Своя рыба уходит...
- СК «Своя рыба уходит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым