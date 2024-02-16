25 самых неудачных панорам в мире

Функция панорамной съемки появилась в смартфонах и планшетах несколько лет назад. Но еще не все пользователи догадались, что движущийся предмет в кадре — это верный признак того, что панорама окажется, мягко говоря, не очень удачной.
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