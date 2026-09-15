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Царьград

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"Катастрофа, как в 2022 году": Правду о ситуации под Лиманом раскрыли бойцы и военкоры

"Катастрофа, как в 2022 году": Правду о ситуации под Лиманом раскрыли бойцы и военкоры

В последние дни украинские медиа запустили масштабную информационную атаку, утверждая, что подразделения группы войск "Запад" якобы получили приказ оставить Лиман и отойти за реку Жеребец.

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