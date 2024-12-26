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Мужчина устроил поножовщину в московском метро

Конфликт двух мужчин в подземном переходе московского метрополитена привел к поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Стало опасно жить. Ссср приучил граждан жить в безопасности, а сегодня все не так. Полиция или минобороны могли бы выпускать релизы для населения о пригодных средствах самообороны, и , отдельно, с льготами - для детей.
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