Freedom Holding вырос на треть за квартал, обогнав другие финтех-компании

Акции Freedom Holding Corp. с начала 2026 года выросли более чем на 30%, тогда как бумаги большинства крупных финтех-компаний подешевели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Стало известно, к...
- Захарова жестко в...
- «Даже продукты дл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым