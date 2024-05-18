Русский с китайцем – братья навек, но табачок – врозь

Стефания Новак

То что Китай себе на уме это понятно! Мне не нравится что Китай лезет между Украиной и Россией. Вот когда коснется вопрос о его интересах между ним и Тайванем вот тогда посмотрим. Ведь тайваньцы и китайцы один народ?! А разве украинцы и русские не один народ? Один! Семьи перемешались и сейчас просто трагедия не могут ездить к друг другу и навещать могилы своих близких. Это трагедия!