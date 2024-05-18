Сегодня 229 прочитали Нынешний, второй за полгода визит на высшем уровне президента РФ Владимира Путина в КНР – бесспорно знаковое событие, как, впрочем, и предыдущие.
Русский с китайцем – братья навек, но табачок – врозь
Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы США воюют руками Украины против России, но за большие бабки, а Китай хочет воевать с США руками России, но, извините, за счёт (своих кровных) российских ден-нег! Правда не хиЛо? 😱😜👈⚔️
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18 час.
Стефания Новак
То что Китай себе на уме это понятно! Мне не нравится что Китай лезет между Украиной и Россией. Вот когда коснется вопрос о его интересах между ним и Тайванем вот тогда посмотрим. Ведь тайваньцы и китайцы один народ?! А разве украинцы и русские не один народ? Один! Семьи перемешались и сейчас просто трагедия не могут ездить к друг другу и навещать могилы своих близких. Это трагедия!
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16 час.
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