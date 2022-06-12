Русская весна

115 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Про логотип Мазерати - эт зло-о...🤣Британцев оскорби...
  • Гарий Щерба
    ЗАКУСЫВАТЬ НАДО ,  ,,САМАЯ  быстрорастущая экономика в мире,,   ХА ХА ХА ...!!!«Нам это тоже буд...
  • Svet Alex
    Слава вооруженным силам нашей великой страны! Ребята, наши воины, берегите себя и возвращайтесь домой живыми!Западная «помощь»...

Поучительный урок украинской истории

Поучительный урок украинской истории

Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин – об истории Украины. Что представлял собой украинский вопрос накануне рождения Петра? На Украине большинство населения именовало себя никак не украинцами, а казаками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх