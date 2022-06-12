Поучительный урок украинской истории

Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин – об истории Украины. Что представлял собой украинский вопрос накануне рождения Петра? На Украине большинство населения именовало себя никак не украинцами, а казаками.
Известный российский писатель, бывший замкомбата Армии ДНР Захар Прилепин – об истории Украины. Что представлял собой украинский вопрос накануне рождения Петра? На Украине большинство населения именовало себя никак не украинцами, а казаками.
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