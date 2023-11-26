Житель деревни Курковицы домогался у магазина «Радуга» 14-летней девочки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В субботу в полицию Волосовского района Ленобласти обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что вечером 20 ноября в деревне Курковицы у магазина «Радуга» неизвестный совершил развратные действия в отношении её дочери 2009 года рождения.
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