"Будешь много говорить, пойдёшь на СВО": Чиновники устроили свою "спецоперацию" против русских?

"Борзометр" отдельных государевых слуг зашкаливает: некоторые забыли, что служат народу (да никогда они народу не служили, В.
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вот тебе и власть...как враги..
Всю эту петушню в "тюменской области" прикрывает "якушев с оленеводом".
Вы до сих пор ничего не поняли?????????????????????
Эти истории с изъятием скота множатся все больше. И затрагивают самые разные регионы. У нас действительно эпидемия? Но тогда где заключение ветеринарной службы? Где постановление правительства? Где карантин, анализы и ветеринары?
Людей больше всего возмущает даже не то, что отнимают их скот, а то КАК это делается. Грубо, подло, по- бандитски! Власть относится к своему народу хуже, чем к скоту- и именно это больше всего возмущает людей. Такое впечатление, что у нас действует законспирированная сеть предателей и вредителей, цель которых- подорвать нашу продовольственную базу.
А может, именно так оно и есть?
Или это идет рейдерский захват рынков? Тогда становится понятным, почему все эти документы об «эпидемии» засекречены. Хотя, если вы заглянете в конституцию, то можете прочитать, что такие массовые события, затрагивающие интересы широких слоев народа, не могут засекречиваться!
Скорее всего, сельскохозяйственная мафия расчищает себе поле для своей деятельности. А для этого надо уничтожить конкурента- мелкого частника.
Ничто не ново...
Все это 100 лет назад проходил американский капитализм. Сейчас мы от эпохи первоначального накопления капитала, который заключался в захвате общенародной собственности, перешли к второму этапу: Этапу бешеной грызни за рынки сбыта.
И в этой драке мелкий производитель заведомо обречен на поражение.
СМИ называть ФИО чиновника, затем снятие с должности и на передок. Там научится любить Родину и народ.
А не пора ли в СМИ называть фамилии и должности этих « местных мразей» и показывать, как они сами отправляются на СВО, закрыть для них « кормушки в администрациях городов и областей»?!
беда..