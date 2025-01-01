С чистого листа: как начать новую жизнь в новом году

Чтобы желания не остались только на бумаге Каждый год мы стараемся пожелать себе то, что еще не успели сделать в прошлом году, основываясь на предыдущем опыте, улучшить навыки и знания, попробовать себя в чем-то новом.
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