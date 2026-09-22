Очередные сороковины для Зеленского

Так, по порядку. Перед рекордной по числу запущенных бандеровских дерьмолётов атакой на московский регион, добрые люди прослушали новое объявление хрипатого криворожского шинкаря об очередных «сорока днях до разгрома России».
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Отрицаете реальность, но идиотом считаете меня? Не буду уподобляться вам, и отвечать хамством.
Дмитрий, не будьте идиотом. Вкладывать деньги в укрофирму МММ вы тоже долго не будете. Тем более по результатам котлов
Только уничтожение нациков- до последнего, чтобы эти твари не возродились через 20-30 лет « на голову и беду нашим детям».
... только тотальная утилизация хрюкаины, беспощадная и жесточайшая...
Автор не видит тенденции увеличения числа нападающих на нас БПЛА? Даже если прорвался десяток, то это-уничтожение пары заводов в день.
Сколько на нас укры посылают беспилотников, столько и на них