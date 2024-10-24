В Карелии появились сложности с выходом изданий на национальных языках

Тревожное сообщение и приостановке выхода издания на национальных языках появилось вечером 24 октября в группах самих СМИ на карельском, вепсском и финском языках, которые выходят в издательстве «Периодика».
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