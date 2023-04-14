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В США показали кадры задержания подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

В США показали кадры задержания подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Глава американской генпрокуратуры Меррик Гарленд заявил, что 21-летний Джек Даглас Тешейра был задержан в его доме в Северном Дайтоне в штате Массачусетс по делу об утечке секретных документов оборонного ведомства.

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