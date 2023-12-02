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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Круговой: «В РПЛ для меня нет принципиальных команд. Не буду говорить, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять?»

Данил Круговой: «В РПЛ для меня нет принципиальных команд. Не буду говорить, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять?»

– Ты говорил, что мечтаешь играть в Европе. А в России готов еще где-то поиграть? – Принципиальных команд нет.

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