Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Актрису Екатерину Темнову, сыгравшую в сериале "Манюня" и фильме "Огонь" и внесенную недавно на украинский скандальный ресурс "Миротворец", ждут в Международном детском центре "Артек", заявил директор центра Константин Федоренко.
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