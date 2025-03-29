Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Актрису Екатерину Темнову, сыгравшую в сериале "Манюня" и фильме "Огонь" и внесенную недавно на украинский скандальный ресурс "Миротворец", ждут в Международном детском центре "Артек", заявил директор центра Константин Федоренко.