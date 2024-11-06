Рогов: в окружении Зеленского царит уныние и паника из-за победы Трампа

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в окружении Зеленского царит уныние и паника из-за победы Трампа на выборах в США, пишет РИА Новости.